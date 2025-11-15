خبرگزاری کار ایران
تمرینات صبح و عصر شاگردان مظفر در مانیل

آمادگی کامل ایران پیش از نخستین بازی دوستانه برابر لهستان

تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز در دو نوبت صبح و عصر به تمرین پرداخت تا با آمادگی بدنی، تکنیکی و تاکتیکی مطلوب آماده دیدار دوستانه برابر لهستان می شود.نان ۲۰۲۵ مقابل لهستان شود.

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان فوتسال بانوان ایران صبح امروز در محل جیم هتل اقامت تیم یک جلسه تمرین ویژه بدنسازی برگزار کردند. در این تمرین، بازیکنان زیر نظر کادر فنی و بدنساز تیم، مجموعه‌ای از حرکات قدرتی، استقامتی و سرعتی را انجام دادند تا شرایط بدنی آن‌ها برای ورود به رقابت‌های سنگین مرحله گروهی به بهترین سطح برسد.

تمرینات صبحگاهی با تمرکز بر تقویت عضلات اصلی و بهبود ریکاوری انجام شد و با سردکردن و حرکات کششی به پایان رسید.

ملی‌پوشان عصر امروز نیز در سالن تمرینی مسابقات حاضر شدند و یک جلسه فنی و تاکتیکی را پشت سر گذاشتند. در این تمرین، ابتدا مرور برنامه‌های تیمی، کارهای ترکیبی و تصمیم‌گیری در لحظه انجام شد و سپس بازیکنان در قالب بازی درون‌تیمی، برنامه‌های تاکتیکی مورد نظر کادر فنی را اجرا کردند.

تمرین عصرگاهی با تأکید بر پرس، تغییر جهت‌های سریع، خروج از فشار و نحوه استفاده از موقعیت‌ها ادامه یافت و با هماهنگی کامل خطوط تیمی به پایان رسید.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران فردا اولین بازی دوستانه خود را برابر لهستان در شهر مانیل برگزار می کند.

برنامه مسابقات تیم ملی فوتسال بالنوان در جام جهانی فیلیپین به شرح زیر است:

ایران – برزیل، جمعه ۲ آذر

 ایران – ایتالیا، دوشنبه ۵ 

 ایران – پاناما ،چهارشنبه ۷ آذر

