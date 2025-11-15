بازگشت ستاره مصدوم پرسپولیس به تمرینات تیم ملی

به گزارش ایلنا، محمد عمری که به‌دلیل مصدومیت جزئی از فهرست دیدار ایران مقابل کیپ‌ورد خط خورده و شانس انجام نخستین بازی ملی خود را از دست داده بود، امروز در تمرینات بدنسازی تیم ملی حاضر شد تا نشان بدهد برای بازی دوم آماده می‌شود.

عمری که پس از دو حضور تعویضی و سه بازی فیکس برای پرسپولیس در این فصل و گل زیبایش برابر ذوب‌آهن نظر امیر قلعه‌نویی را جلب کرده بود، برای نخستین بار به اردوی تیم ملی دعوت شد؛ اما یک مصدومیت ناگهانی در تمرین دو روز قبل ایران در العین، باعث شد این هافبک آماده نه در ترکیب و نه روی نیمکت مقابل کیپ‌ورد حضور نداشته باشد.

با وجود این غیبت، روند درمان او سریع پیش رفته و امروز با لباس تمرینی و انجام کارهای بدنسازی در تمرین تیم ملی حاضر شد؛ نشانه‌ای امیدوارکننده برای اینکه شاید سه‌شنبه شب مقابل ازبکستان شاهد اولین بازی ملی عمری در سن ۲۵ سالگی باشیم.

سرمربی تیم ملی می‌توانست نام عمری را در فهرست ذخیره‌ها بگذارد، اما همانند محمدرضا اخباری، مصدومیت این بازیکن موجب شد از لیست بیرون بماند. اکنون امید می‌رود او طی دو روز آینده آماده ورود به ترکیب شود و نخستین تجربه ملی خود را در یکی از مهم‌ترین بازی‌های تورنمنت العین برابر ازبکستان رقم بزند.

