به گزارش ایلنا، علی علیپور که تاکنون در ۱۰ بازی ملی تنها یک گل برای تیم ملی ایران به ثمر رسانده، امیدوار است در دیدار سه‌شنبه شب برابر ازبکستان در تورنمنت العین، شمار گل‌های ملی خود را افزایش دهد.

مهاجم آماده پرسپولیس که در مسابقه برابر کیپ‌ورد از دقیقه ۸۰ وارد زمین شد، در جریان بازی یک بار با فراری تند و تیز پشت دفاع صاحب موقعیت شد و فشار مداومی روی خط دفاع حریف آورد. علیپور در ادامه در مرحله ضربات پنالتی، با ضربه‌ای مطمئن و دقیق توپ را به گل تبدیل کرد اما طبق قوانین، این گل در کارنامه گل‌های ملی او ثبت نمی‌شود.

همین موضوع انگیزه آقای گل پرسپولیس را برای گل‌زنی در جدال بعدی بیشتر کرده است؛ دیداری که با توجه به قدرت ازبکستان و نمایش اخیر آن‌ها، اهمیت بالایی برای تیم ملی دارد.

علیپور که در این فصل پرسپولیس دوران بسیار خوبی را سپری می‌کند و در لیگ برتر نیز جزو مدعیان آقای‌گلی است، امیدوار است در ادامه حضورش در تیم ملی نیز روند صعودی داشته باشد و دومین گل ملی خود را به ثبت برساند؛ گلی که می‌تواند جایگاه او در تفکرات کادرفنی را محکم‌تر کند.

علیپور امروز سرحال و آماده در تمرین بدنسازی تیم ملی حاضر بود و باید دید آیا در ترکیب اصلی تیم ملی برابر ازبکستان قرار خواهد گرفت یا خیر. باتوجه به دوندگی بالا و سرعت علیپور در پرس‌ها، او می‌تواند مهره موثری برای ایران محسوب شود.

