به گزارش ایلنا، پیام نیازمند این روزها یکی از پرتلاش‌ترین چهره‌های اردوی تیم ملی در العین است؛ جایی که رقابت او با علیرضا بیرانوند برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی، به یکی از مهم‌ترین بخش‌های تمرینات تبدیل شده است.

در شرایطی که بیرانوند سال‌ها سنگربان اول تیم ملی بوده، عملکرد درخشان نیازمند در پرسپولیس و فرم عالی او در هفته‌های اخیر لیگ باعث شده کادرفنی تیم ملی نگاه جدی‌تری به او داشته باشد. نیازمند در تمرینات بدنسازی و تاکتیکی تیم ملی با انگیزه‌ای بالا کار می‌کند تا شاید در بازی حساس برابر ازبکستان شانس حضور در ترکیب اصلی را به دست بیاورد. با این حال درخشش بیرو در ضربات پنالتی بازی کیپ ورد و حساسیت جبران شکست کافا برابر ازبکستان شانس بیرانوند را نیز بالا نگه می‌دارد.

اما رقابت این دو سنگربان فقط به تیم ملی محدود نمی‌شود. در جام حذفی نیز قرار است نیازمند و بیرانوند خیلی زود و در همان مرحله یک‌ شانزدهم مقابل هم قرار بگیرند.

پرسپولیس و تراکتور یکی از مهم‌ترین مسابقات این مرحله را برگزار خواهند کرد. دیداری که بدون تردید حذف یکی از دو گلر ملی‌پوش را در همان ابتدای رقابت‌ها رقم می‌زند.

نیازمند در پرسپولیس طی هفته‌های اخیر با چند کلین‌شیت و واکنش‌های مهم، جایگاه خود را تثبیت کرده و حالا می‌خواهد این فرم را در تیم ملی هم ادامه دهد. از سوی دیگر، بیرانوند نیز که تجربه و سابقه بیشتری در تیم ملی دارد، نمی‌خواهد نفر اول بودنش را از دست بدهد.

