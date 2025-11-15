خبرگزاری کار ایران
فوری: بازی حساس تراکتور-پرسپولیس لغو شد

کد خبر : 1714465
مطابق انتظار با توجه به فاصله کم بازی تیم ملی و دیدار حذفی تراکتور و پرسپولیس این بازی در تایخ دیگری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، با توجه به صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به دیدار نهایی تورنمنت العین و برگزاری دیدار فینال این رقابت ها بین تیم های ایران و ازبکستان در روز سه شنبه ۲۷ آبان و حضور متعدد ملی پوشان در تیم های تراکتور تبریز و پرسپولیس و با عنایت به اینکه تیم تراکتور تنها نماینده فوتبال کشورمان در لیگ نخبگان آسیاست که  می بایستی در روز دوشنبه به مصاف تیم نسف قارشی برود و موفقیت تیم تراکتور در رقابت های لیگ نخبگان می تواند تاثیر مستقیم و به سزایی در تعیین تعداد سهمیه آسیایی فوتبال کشورمان داشته باشد، مسابقه دو تیم تراکتور – پرسپولیس در روز جمعه ۳۰ آبان ماه در مرحله یک شانزدهم جام حذفی به تعویق می افتد که زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.

بنابراین حساس‌ترین بازی حذفی در مرحله یک شانزدهم نهایی در تاریخ دیگری برگزار خواهد شد.

