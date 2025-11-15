خبرگزاری کار ایران
شروع طوفانی پرسپولیس مقابل گل گهر: سه گل در یک نیمه!

پرسپولیس در نیمه اول بازی دوستانه برابر گل گهر سه گل به ثمر رساند.

به گزارش ایلنا، در حالی که نیمه اول بازی پرسپولیس و گل‌گهر به پایان رسیده، سرخپوشان تهرانی توانستند سه گل به تیم سیرجانی بزنند و در این دیدار تدارکاتی برد روحیه‌بخش را بدون حضور بازیکنان تیم ملی ایران و ازبکستان به دست بیاورند. 

نکته جالب اینکه در نیمه نخست این مسابقه تیوی بیفوما سه بار توانست برای مهاجمان تیم پرسپولیس گلسازی کند تا در پاس گل برای تیمش هت‌تریک داشته باشد و به این شکل آمادگی خود را به رخ بکشد. 

این در حالی است که بیفوما در بازی با استقلال خوزستان هم درخشان ظاهر شد و حالا تلاش خواهد کرد تا در دیدارهای باقی مانده نیم فصل هم برای تیمش بدرخشد.

