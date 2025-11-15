خبرگزاری کار ایران
ترکیب تیم ملی امید مقابل قرقیزستان
کد خبر : 1714454
ترکیب تیم ملی فوتبال امید ایران برای بازی با قرقیزستان در ماناس کاپ مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال امید ایران از ساعت ۱۶:۳۰ امروز(شنبه) دومین بازی خود را در ماناس کاپ مقابل قرقیزستان، میزبان این تورنمنت برگزار می‌کند.

برهمین اساس با نظر امیدرضا روانخواه، نفرات زیر در ترکیب تیم امید برای این مسابقه قرار گرفتند:

محمد خلیفه، دانیال ایری، فرزین معامله گری، ارشیا وثوقی فرد، سید مهدی مهدوی، عباس حبیبی، مهدی جعفری، آریا شفیع دوست، حمیدرضا ضرونی، محمدحسین صادقی و محمد مرتضوی

