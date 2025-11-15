رژه کاروان ورزش ایران در المپیک بیست و پنجم ناشنوایان

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین دوره مسابقات المپیک تابستانی ناشنوایان امروز (شنبه ۲۴ آبان) با حضور ورزشکاران کشورهای مختلف و کاروان ورزش ایران به میزبانی توکیو ژاپن برگزار شد.

در این مراسم که در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی متروپولیتن برگزار شد، کاروان ورزش ایران با پرچمداری یاشار وقار ورزشکار رشته دوومیدانی رژه رفت که با استقبال گرم تماشاگران و تیم های شرکت کننده در این مراسم همراه شد.

با برگزاری مراسم افتتاحیه، رقابت تیم ها و ورزشکاران شرکت کننده در بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ به صورت رسمی از روز یکشنبه (۲۵ آبان) در توکیو آغاز می شود. ۱۲۷۱ ورزشکار شامل ۸۴۵ ورزشکار مرد و ۴۲۶ ورزشکار زن از ۴۱ کشور برگزارکننده این دوره بازی ها هستند.

کاروان ورزش ایران با نام «عاشقان ایران» و شعار «تا آخرین نفس برای وطن» عازم توکیو شده است. این کاروان با ترکیبی ۱۶۰ نفره در ۱۲ رشته در این بازی ها شرکت خواهد داشت.

