خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رژه کاروان ورزش ایران در المپیک بیست و پنجم ناشنوایان

رژه کاروان ورزش ایران در المپیک بیست و پنجم ناشنوایان
کد خبر : 1714399
لینک کوتاه کپی شد.

کاروان ورزش ناشنوایان ایران که با نام «عاشقان ایران» و با شعار «تا آخرین نفس برای وطن» در المپیک بیست و پنجم شرکت کرده است، امروز در مراسم افتتاحیه این رویداد در توکیو ژاپن رژه رفت.

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین دوره مسابقات المپیک تابستانی ناشنوایان امروز (شنبه ۲۴ آبان) با حضور ورزشکاران کشورهای مختلف و کاروان ورزش ایران به میزبانی توکیو ژاپن برگزار شد.

در این مراسم که در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی متروپولیتن برگزار شد، کاروان ورزش ایران با پرچمداری یاشار وقار ورزشکار رشته دوومیدانی رژه رفت که با استقبال گرم تماشاگران و تیم های شرکت کننده در این مراسم همراه شد.

با برگزاری مراسم افتتاحیه، رقابت تیم ها و ورزشکاران شرکت کننده در بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ به صورت رسمی از روز یکشنبه (۲۵ آبان) در توکیو آغاز می شود. ۱۲۷۱ ورزشکار شامل ۸۴۵ ورزشکار مرد و ۴۲۶ ورزشکار زن از ۴۱ کشور برگزارکننده این دوره بازی ها هستند.

کاروان ورزش ایران با نام «عاشقان ایران» و شعار «تا آخرین نفس برای وطن» عازم توکیو شده است. این کاروان با ترکیبی ۱۶۰ نفره در ۱۲ رشته در این بازی ها شرکت خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ