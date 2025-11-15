خبرگزاری کار ایران
پیروزی ووشو کاران مرد ایران در گام نخست

پیروزی ووشو کاران مرد ایران در گام نخست
ووشوکاران اوزان 60 و 70 کیلوگرم ایران به مرحله یک چهارم نهایی بازی کشورهای اسلامی صعود کردند.

به گزارش ایلنا، در هشتمین روز از ششمین دوره از بازی‌های همبستگی اعزامی نمایندگان تیم ملی ووشو مردان ایران در نوبت صبح مبارزات ساندا در بلوار ورزشی ریاض به مصاف حریفان خود رفتند.

در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم امیرحسین همتی به مصاف برکای اوزان از ترکیه رفت که وی را با نتیجه ۲-۰ در مرحله ۱/۸ نهایی از پیش رو برداشت و به مرحله ۱/۴ نهایی راه یافت.

در ورن منفی ۷۰ عرفان محرمی به مصاف مروان محمد کندیل از مصر رفت که وی را با نتیجه ۲-۰ در مرحله ۱/۸ نهایی از پیش رو  برداشت و به مرحله ۱/۴ نهایی راه یافت.

 

