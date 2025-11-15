خبرگزاری کار ایران
شش طلا در هفت روز؛ نقش تعیین‌کننده بانوان در اوج‌گیری کاروان ایران در ریاض

هفت روز از رقابت‌های کشورهای اسلامی در ریاض می‌گذرد و بانوان ورزشکار ایران بار دیگر توانایی و قدرت خود را در این مسابقات نشان دادند و درخشیدند و با کسب 6 مدال طلا نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت کاروان کشورمان تا به اینجا داشته‌اند.

به گزارش ایلنا، تاکنون مجموع مدال‌های ایران به ۱۰ طلا، ۱۲ نقره و ۱۷ برنز رسیده است و ۶ مدال طلا از این بین توسط بانوان به دست آمده؛ موضوعی که نشان از رشد چشمگیر ورزش زنان در سال‌های اخیر دارد.

این موفقیت‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که دولت چهاردهم و وزارت ورزش و جوانان با سیاست‌گذاری‌های حمایتی، تقویت زیرساخت‌ها، توسعه امکانات تخصصی، برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور وزیر ورزش و جوانان و افزایش سهم بانوان در تیم‌های ملی، زمینه شکوفایی استعدادهای زنان ورزشکار را فراهم کرده‌اند. همین حمایت‌ها سبب شده تا بانوان با اعتماد به‌ نفس و آمادگی بیشتر در عرصه‌های بین‌المللی حاضر شوند و برای کشور افتخارآفرینی کنند.

در ادامه رقابت‌ها نیز چشم‌انتظاری‌ها برای تداوم این روند رو به رشد ادامه دارد و بدون شک بانوان ایران در رشته‌های باقی‌مانده شانس بالایی برای کسب مدال به‌ ویژه مدال طلا دارند. عملکرد درخشان آنان تاکنون نشان داده است که ورزش زنان ایران به مرحله‌ای تازه از بلوغ رسیده و می‌تواند سهم قابل‌توجهی در موفقیت‌های بین‌المللی کاروان کشور ایفا کند.

