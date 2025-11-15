حضور معاون وزیر ورزش در محل مسابقات ووشو

به گزارش ایلنا، امروز در هشتمین روز بازی‌های همبستگی اسلامی سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همراه با دکتر غلامرضا نوروزی، نایب رئیس کمیته المپیک و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در محل برگزاری مسابقات ووشو حضور پیدا کردند.

مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و امیرصدیقی رئیس فدراسیون ووشو از اسبقیان، نوروزی و کوهپایه زاده در جایگاه ویژه بلوار یک از آنها استقبال کرده و به آنها خوش آمد گفتند.

مقامات عالی رتبه ورزش ایران پس از گفت‌و‌گو با یکدیگر به تماشای مبارزات نمایندگان کشورمان نشستند.

