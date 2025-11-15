حضور معاون وزیر ورزش در محل مسابقات ووشو
ومقامات عالی رتبه ورزش در محل برگزاری مسابقات ووشو کشورهای اسلامی شرکت کردند.
به گزارش ایلنا، امروز در هشتمین روز بازیهای همبستگی اسلامی سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان همراه با دکتر غلامرضا نوروزی، نایب رئیس کمیته المپیک و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان در محل برگزاری مسابقات ووشو حضور پیدا کردند.
مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و امیرصدیقی رئیس فدراسیون ووشو از اسبقیان، نوروزی و کوهپایه زاده در جایگاه ویژه بلوار یک از آنها استقبال کرده و به آنها خوش آمد گفتند.
مقامات عالی رتبه ورزش ایران پس از گفتوگو با یکدیگر به تماشای مبارزات نمایندگان کشورمان نشستند.