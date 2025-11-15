خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس یک گلزن جدید و باانگیزه دارد

پرسپولیس یک گلزن جدید و باانگیزه دارد
امین کاظمیان با گلزنی در هفته دهم شرایط بهتری را در تمرینات سپری می‌کند.

به گزارش ایلنا، امین کاظمیان که در نخستین بازی‌اش زیر نظر اوسمار ویه‌را موفق شد در دقایق پایانی به استقلال خوزستان گل بزند، این روزها با انگیزه‌ای دوچندان در تمرینات پرسپولیس حاضر می‌شود.

کاظمیان که حالا نخستین گلش در لیگ برتر را هم ثبت کرده، امیدوار است این شروع، آغاز مسیری جدید برای او در جمع سرخپوشان باشد. او در تمرین این روزها با تلاش مضاعف و تحرک بالا دیده می‌شود.

این بازیکن ۲۹ ساله که پیش از این نتوانسته بود در ترکیب پرسپولیس به عنوان ستاره جدید تیم شناخته شود، در بازی مقابل استقلال خوزستان با یک فرار به‌موقع و ضربه‌ای دقیق، گل سوم تیم را رقم زد؛ گلی که نگاه‌ها را بیش از پیش به توانایی‌های او جلب کرد.

حالا با نزدیک شدن به دیدارهای مهم پیش‌رو از جمله مصاف حساس در جام حذفی برابر تراکتور و همچنین دربی هفته دوازدهم، کاظمیان تلاش می‌کند در جمع گزینه‌های ثابت خط حمله قرار بگیرد.

نمایش اخیر او نشان داده که می‌تواند برای اوسمار یک سلاح تأثیرگذار باشد. وینگر سریع، پرتلاش و با عطش‌ زیاد که تنها به یک فرصت نیاز دارد تا جریان بازی را تغییر دهد و بار دیگر شم گلزنی خود را به رخ بکشد.

