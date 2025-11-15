به گزارش ایلنا، اریک کانتونا که در یکی از برنامه‌های زنده با عنوان *An Evening with Eric The King Cantona* صحبت می‌کرد، اعلام کرد که برای همکاری و انتقال تجربه به باشگاه اعلام آمادگی کرده اما با بی‌توجهی مسئولان روبه‌رو شده است.

او گفت:«فکر می‌کردم می‌توانم دو، سه سال پروژه‌هایم را کنار بگذارم و چیزی به باشگاهی بدهم که همه‌چیز به من داده است. اما راتکلیف علاقه‌ای نشان نداد. من وظیفه‌ام را انجام دادم و دیگر احساس گناهی ندارم. فرگوسن سبکی از فوتبال هجومی و زیبا ساخت که مالکان جدید باید آن را حفظ می‌کردند؛ اما آن را نابود کردند.»

کانتونا با حسرت از تغییر فضای ورزشگاه گفت:«جو ورزشگاه دیگر مثل گذشته نیست. فصل قبل برای بازی با منچسترسیتی به الدترافورد رفتم، اما فضا خیلی ساکت بود. هواداران واقعی ترجیح می‌دهند در بازی‌های خارج از خانه تیم را همراهی کنند تا اینکه در میان تماشاگرانی باشند که فقط برای خرید از فروشگاه رسمی باشگاه آمده‌اند.»

این نخستین‌بار نیست که کانتونا نسبت به روند مدیریتی یونایتد هشدار می‌دهد. او پیش‌تر نیز گفته بود که تمرکز بیش از حد بر مسائل مالی، افت نتایج پس از دوران فرگوسن و طرح ساخت ورزشگاه جدید، هواداران را از باشگاه دور کرده است.

کانتونا پیش‌تر گفته بود:«اگر امروز هوادار فوتبال بودم، شاید یونایتد را انتخاب نمی‌کردم. هیچ ارتباطی با پروژه جدید احساس نمی‌کنم. از نظر من مهم است که به هوادار، مربی و هم‌تیمی‌ها احترام گذاشته شود. اما از زمانی که راتکلیف آمده، برعکس شده است. این مدیران در حال نابودی همه‌چیز هستند و به هیچ‌کس احترام نمی‌گذارند.»

