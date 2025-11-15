خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی عطایی از خیبر رفت؛

مدیرعامل غول‌کش لیگ برتر استعفا داد!

مدیرعامل غول‌کش لیگ برتر استعفا داد!
کد خبر : 1714328
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل باشگاه خیبر خرم‌آباد به دلیل مشکلات شخصی تصمیم به کناره‌گیری از مدیریت این باشگاه گرفت.

به گزارش ایلنا، علی عطایی، مدیرعامل باشگاه خیبر خرم‌آباد، کمتر از یک ماه پس از ورود به این باشگاه از سمت خود کناره‌گیری کرد. او دلیل این استعفا را مشکلات شخصی عنوان کرده است.

کارنامه مدیریتی عطایی پیش از حضور در خیبر

مدیرعامل سابق چادرملو اردکان در دوران حضورش در این باشگاه عملکرد موفقی داشت و توانست چادرملو را به لیگ برتر فوتبال ایران برساند. این تیم در نخستین فصل حضور در لیگ برتر نیز با مدیریت او به رتبه دهم جدول رسید.

دستاوردهای کوتاه‌مدت در خیبر

هرچند حضور عطایی در خیبر خرم‌آباد کوتاه بود، اما برخی نتایج مهم در همین مدت رقم خورد. دو پیروزی ارزشمند خیبر مقابل پرسپولیس و تراکتور در همین دوره مدیریتی به دست آمد و نام او در ثبت این نتایج نقش داشت.

کناره‌گیری در اوج نتایج مثبت

با وجود نتایج خوب تیم، عطایی ترجیح داد به دلیل مسائل شخصی از ادامه کار صرف‌نظر کند. خیبر اکنون در حالی باید مدیرعامل جدیدی معرفی کند که در هفته‌های اخیر عملکرد تیم باعث افزایش انتظارات هواداران شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ