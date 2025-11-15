علی عطایی از خیبر رفت؛
مدیرعامل غولکش لیگ برتر استعفا داد!
مدیرعامل باشگاه خیبر خرمآباد به دلیل مشکلات شخصی تصمیم به کنارهگیری از مدیریت این باشگاه گرفت.
به گزارش ایلنا، علی عطایی، مدیرعامل باشگاه خیبر خرمآباد، کمتر از یک ماه پس از ورود به این باشگاه از سمت خود کنارهگیری کرد. او دلیل این استعفا را مشکلات شخصی عنوان کرده است.
کارنامه مدیریتی عطایی پیش از حضور در خیبر
مدیرعامل سابق چادرملو اردکان در دوران حضورش در این باشگاه عملکرد موفقی داشت و توانست چادرملو را به لیگ برتر فوتبال ایران برساند. این تیم در نخستین فصل حضور در لیگ برتر نیز با مدیریت او به رتبه دهم جدول رسید.
دستاوردهای کوتاهمدت در خیبر
هرچند حضور عطایی در خیبر خرمآباد کوتاه بود، اما برخی نتایج مهم در همین مدت رقم خورد. دو پیروزی ارزشمند خیبر مقابل پرسپولیس و تراکتور در همین دوره مدیریتی به دست آمد و نام او در ثبت این نتایج نقش داشت.
کنارهگیری در اوج نتایج مثبت
با وجود نتایج خوب تیم، عطایی ترجیح داد به دلیل مسائل شخصی از ادامه کار صرفنظر کند. خیبر اکنون در حالی باید مدیرعامل جدیدی معرفی کند که در هفتههای اخیر عملکرد تیم باعث افزایش انتظارات هواداران شده است.