بیانیه سپاهان در پی برگزاری دیدار ستارگان

به گزارش ایلنا، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان بعد از برگزاری دیدار نمادین ستارگان دهه ۸۰ و ۹۰ فوتبال پیامی صادر کرد، متن این پیام به شرح زیر است:

باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان وظیفه خود می‌داند از کلیه پیش‌کسوتان، چه عزیزانی که به دعوت باشگاه برای حضور در دیدار ستارگان دهه ۸۰ و ۹۰ فوتبال سپاهان پاسخ مثبت دادند و چه آن‌ها که بنا به دلایل مختلف امکان حضور در این رویداد فرهنگی را نداشتند تشکر و قدردانی نماید.

همچنین این باشگاه مراتب تشکر و قدردانی خویش را از کمیته فنی متشکل از جناب آقایان مسعود تابش، کریم قنبری، رسول خوروش، مجید بصیرت و قاسم زاغی‌نژاد که مسئولیت انتخاب پیش‌کسوتان را بر عهده داشتند، گروه فولاد مبارکه و حامیان مالی باشگاه که با استقبال و پشتیبانی از این رویداد فرهنگی برگزاری ان را ممکن ساختند و نیز کلیه نهادها و همکارانی که در یک ماه گذشته با تشریک مساعی و تلاش همه‌جانبه به برگزاری آن یاری رساندند، اعلام می‌نماید.

انتهای پیام/