خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه سپاهان در پی برگزاری دیدار ستارگان

بیانیه سپاهان در پی برگزاری دیدار ستارگان
کد خبر : 1714326
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه سپاهان بازی ستارگان این باشگاه را شکوهمند دانست.

به گزارش ایلنا،  باشگاه فولاد مبارکه سپاهان بعد از برگزاری دیدار نمادین ستارگان دهه ۸۰ و ۹۰ فوتبال پیامی صادر کرد، متن این پیام به شرح زیر است:

 باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان وظیفه خود می‌داند از کلیه پیش‌کسوتان، چه عزیزانی که به دعوت باشگاه برای حضور در دیدار ستارگان دهه ۸۰ و ۹۰ فوتبال سپاهان پاسخ مثبت دادند و چه آن‌ها که بنا به دلایل مختلف امکان حضور در این رویداد فرهنگی را نداشتند تشکر و قدردانی نماید.

 همچنین این باشگاه مراتب تشکر و قدردانی خویش را از کمیته فنی متشکل از جناب آقایان مسعود تابش، کریم قنبری، رسول خوروش، مجید بصیرت و قاسم زاغی‌نژاد که مسئولیت انتخاب پیش‌کسوتان را بر عهده داشتند، گروه فولاد مبارکه و حامیان مالی باشگاه که با استقبال و پشتیبانی از این رویداد فرهنگی برگزاری ان را ممکن ساختند و نیز کلیه نهادها و همکارانی که در یک ماه گذشته با تشریک مساعی و تلاش همه‌جانبه به برگزاری آن یاری رساندند، اعلام می‌نماید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ