بیانیه سپاهان در پی برگزاری دیدار ستارگان
باشگاه سپاهان بازی ستارگان این باشگاه را شکوهمند دانست.
به گزارش ایلنا، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان بعد از برگزاری دیدار نمادین ستارگان دهه ۸۰ و ۹۰ فوتبال پیامی صادر کرد، متن این پیام به شرح زیر است:
باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان وظیفه خود میداند از کلیه پیشکسوتان، چه عزیزانی که به دعوت باشگاه برای حضور در دیدار ستارگان دهه ۸۰ و ۹۰ فوتبال سپاهان پاسخ مثبت دادند و چه آنها که بنا به دلایل مختلف امکان حضور در این رویداد فرهنگی را نداشتند تشکر و قدردانی نماید.
همچنین این باشگاه مراتب تشکر و قدردانی خویش را از کمیته فنی متشکل از جناب آقایان مسعود تابش، کریم قنبری، رسول خوروش، مجید بصیرت و قاسم زاغینژاد که مسئولیت انتخاب پیشکسوتان را بر عهده داشتند، گروه فولاد مبارکه و حامیان مالی باشگاه که با استقبال و پشتیبانی از این رویداد فرهنگی برگزاری ان را ممکن ساختند و نیز کلیه نهادها و همکارانی که در یک ماه گذشته با تشریک مساعی و تلاش همهجانبه به برگزاری آن یاری رساندند، اعلام مینماید.