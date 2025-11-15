رد دعوت تیم ملی و پایان رویای جام جهانی برای ستاره تراکتور!
مهدی ترابی با غیبت در آخرین فیفادی سال احتمالا حضور در جام جهانی را از دست خواهد داد.
به گزارش ایلنا، مهدی ترابی به شکلی عجیب پیشنهاد امیر قلعه نویی را برای حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی رد کرده بود تا غایب سرشناس سه فیفادی اخیر لقب گیرد.
ترابی که با ادبیانی که معمولا از او انتظار نمیرفت، با اشاره به برخی اتفاقات از حضور در تیم ملی سر باز زد و ترجیح داد در جمع شاگردان امیر قلعه نویی حاضر نشود، اکنون مشخص نیست آیا همچنان روی ادعای خود است یا فاصله کوتاه باقیمانده تا جام جهانی که مطمئنا جذابترین اتفاق ورزشی هر فوتبالیستی محسوب میشود، او را با نوعی پشیمانی مواجه کرده است.
هرچه که هست مهدی ترابی بعد از آن اتفاق مقطعی به عنوان یکی از ستارههای تراکتور کار را در ترکیب تیم دراگان به بهترین شکل ممکن پیش برد و البته بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیت و بازگشت دوباره، بار دیگر توانسته مهرهای تاثیرگذار و حیاتی در ترکیب این تیم لقب گیرد.
ترابی اکنون در شرایطی که تیم ملی در فیفادی آبان ماه کار را دنبال میکند، در اردوی تراکتور مهیای دیدار حساس مقابل پرسپولیس در جام حذفی میشود. او اکنون تمام تمرکز خود را روی موفقیت با این تیم در سه جبهه پیش رو قرار داده است و در صورتی که حساس مقابل پرسپولیس در جام حذفی لغو نشود، در فاصله کمتر از دو ماه مقابل تیمی قرار خواهد گرفت که بخش عمدهای از دوران اوج خود را در آن پشت سر گذاشته و با توجه به خستگی نفرات ملیپوش تراکتور، نمایش درخشان او و اوج آمادگیاش میتواند تاثیر زیادی در روند تاکتیکی و نتیجهگیری دراگان اسکوچیچ در این بازی داشته باشد.
ترابی در آخرین فریمی که باشگاه تراکتور از وی در تمرینات این تیم منتشر کرده، کاملا قبراق و خندان نشان داد و مهیای جدال جام حذفی برابر پرسپولیس میشود.