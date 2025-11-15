خبرگزاری کار ایران
تیم ملی در سالن وزنه هتل تمرین کرد

بازیکنان تیم ملی پیش از ظهر امروز در العین به تمرین پرداختند.

به گزارش ایلنا، در ادامه برنامه آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران برای انجام بازی نهایی تورنمنت العین و دیدار دوستانه با تیم ملی ازبکستان، بازیکنان تیم ملی پیش از ظهر امروز در سالن وزنه هتل محل اقامت خود به تمرین پرداختند.

پس از این تمرین، بازیکنان به استخر رفتند و بدن خود را ریکاوری کردند. تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه شب در دیدار نهایی تورنمنت العین از ساعت ١٩:٣٠ در ورزشگاه هزاء بن زائد العین به مصاف ازبکستان می‌رود.

ایران پس از پیروزی برابر کیپ‌ورد در ضربات پنالتی و ازبکستان با شکست دو بر صفر تیم مصر به دیدار نهایی صعود کردند تا این چنین دو تیم آسیایی در دیدار نهایی و دو تیم آفریقایی در دیدار رده‌بندی به مصاف هم خواهند رفت.

