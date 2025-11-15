پیروزی ووشو کاران مرد ایران در گام نخست کشورهای اسلامی

به گزارش ایلنا، در هشتمین روز از ششمین دوره از بازی‌های همبستگی اعزامی نمایندگان تیم ملی ووشو مردان ایران در نوبت صبح مبارزات ساندا در بلوار ورزشی ریاض به مصاف حریفان خود رفتند.

در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم امیرحسین همتی به مصاف برکای اوزان از ترکیه رفت که وی را با نتیجه ۲-۰ در مرحله ۱/۸ نهایی از پیش رو برداشت و به مرحله ۱/۴ نهایی راه یافت.

در ورن منفی ۷۰ عرفان محرمی به مصاف مروان محمد کندیل از مصر رفت که وی را با نتیجه ۲-۰ در مرحله ۱/۸ نهایی از پیش رو برداشت و به مرحله ۱/۴ نهایی راه یافت.

