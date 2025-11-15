صعود تیم هندبال بانوان ایران به مرحله نیمه نهایی
تیم هندبال بانوان ایران با برتری مقابل گینه به مرحله نیمه نهایی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال بانوان در دومین مسابقه خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ١٠ امروز (شنبه به وقت محلی- ١٠:٣٠ به وقت تهران) به مصاف گینه رفت و با نتیجه ٢٣ بر ٢١ به پیروزی رسید. نیمه اول با نتیجه ١۵ بر ١١ به سود کشورمان خاتمه یافت. ملی پوشان کشورمان در دیدار نخست ٣۶ بر ٢٨ مغلوب ترکیه شده و گینه نیز ۵٢ بر ١۶ مقابل مالدیو شکست خورده بود.
این مسابقات در دو گروه سه تیمی برگزار میشود و بدین ترتیب هندبالیستهای کشورمان پیش از دیدار روز دوشنبه برابر مالدیو صعود خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی کردند.
آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان تیمهای گروه دیگر هستند.
ترکیب تیم ملی هندبال در این رقابتها را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل میدهند.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ١۶ آبان در شهر ریاض عربستان آغاز شده و تا ٣٠ آبان ادامه خواهد داشت.