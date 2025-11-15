پیروزی تیم ملی هندبال زنان ایران برابر گینه در مسابقات کشورهای اسلامی
تیم ملی هندبال زنان ایران در دومین مسابقه خود در رقابتهای کشورهای اسلامی موفق شد با غلبه بر گینه نخستین برد خود را در مرحله گروهی ثبت کند و امیدوار به ادامه مسیر در گروه A بماند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال زنان کشورمان امروز (شنبه ۲۴ آبان) از ساعت ۱۰:۳۰ در چارچوب دیدارهای مرحله مقدماتی رقابتهای کشورهای اسلامی مقابل تیم گینه قرار گرفت و در یک مسابقه نزدیک با نتیجه ۲۳ بر ۲۱ به پیروزی رسید. ملیپوشان ایران که در گروه A با تیمهای ترکیه، گینه و مالدیو همگروه هستند، پس از شکست در دیدار نخست برابر ترکیه، در بازی دوم توانستند امتیازات کامل مسابقه را به دست آورند.
بر اساس برنامه اعلامشده، شاگردان کادر فنی تیم ملی باید روز دوشنبه (۲۶ آبان) در سومین مسابقه خود به مصاف تیم مالدیو بروند؛ دیداری که نقش تعیینکنندهای در سرنوشت صعود ایران در این رقابتها خواهد داشت.
در جریان دیدار امروز، ستاره رحمانی در دقایق پایانی مسابقه دچار آسیبدیدگی شد و وضعیت وی پس از بررسیهای کادر پزشکی مشخص خواهد شد.
نتایج و برنامه مسابقات تیم ملی هندبال زنان ایران:
ایران ۲۸ – ترکیه ۳۶
ایران – گینه (پیروزی ۲۳ بر ۲۱)
دوشنبه ۲۶ آبان: ایران – مالدیو ساعت ۱۰:۳۰
ترکیب تیم ملی هندبال زنان ایران در این رقابتها شامل فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی است.
همچنین مریم رضائیان (سرپرست)، نشمین شافعیان و سیده مریم فخری (مربیان)، اکرم حبیبلو (فیزیوتراپ) و شیدا فلاحی (مترجم) اعضای کادر همراه تیم را تشکیل میدهند.
رقابتهای هندبال زنان در پنجمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان به میزبانی شهر ریاض برگزار میشود.