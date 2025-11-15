خبرگزاری کار ایران
پایان رقابت سه ملی‌پوش دوگانه ایران در ریاض

فرید هادی‌پور، میثم رضایی و محمد امین صدری به کار خود در رقابت‌های دوگانه بازی کشورهای اسلامی پایان دادند.

به گزارش ایلنا، در دوی ۵ کیلومتر و دوچرخه‌سواری ۲۰ کیلومتر میثم رضایی با رکورد۰۴. ۵۸ به عنوان چهارم رسید. محمد صدر امین هم با رکورد ۱۴. ۵۸ در رده پنجم ایستاد. فرید هادی‌پور با رکورد ۰۱.۰۱ در رده دهم قرار گرفت. 

در این مسابقات ابتدا ورزشکاران ۲.۵ کیلومتر مسیر را دویدند. سپس ورزشکاران وارد بخش دوچرخه‌سواری شدند و پس از رکاب‌زدن ۲۰ کیلومتر، وارد بخش پایانی مسابقه شدند. 

