به گزارش ایلنا، در دوی ۵ کیلومتر و دوچرخه‌سواری ۲۰ کیلومتر میثم رضایی با رکورد۰۴. ۵۸ به عنوان چهارم رسید. محمد صدر امین هم با رکورد ۱۴. ۵۸ در رده پنجم ایستاد. فرید هادی‌پور با رکورد ۰۱.۰۱ در رده دهم قرار گرفت.

در این مسابقات ابتدا ورزشکاران ۲.۵ کیلومتر مسیر را دویدند. سپس ورزشکاران وارد بخش دوچرخه‌سواری شدند و پس از رکاب‌زدن ۲۰ کیلومتر، وارد بخش پایانی مسابقه شدند.

