خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد تند از گتوزو بعد از پیروزی مهم ایتالیا!

انتقاد تند از گتوزو بعد از پیروزی مهم ایتالیا!
کد خبر : 1714244
لینک کوتاه کپی شد.

سیاستمدار ایتالیایی گتوزو را به‌خاطر انتقاد از هواداران سرزنش کرد.

به گزارش ایلنا، اینیاتسیو لا روسا، سیاستمدار شناخته‌شده ایتالیایی، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور جنارو گتوزو را به‌دلیل اعتراض به شعارهای منفی هواداران در دیدار مقدماتی جام جهانی مقابل مولداوی مورد انتقاد قرار داد.

گتوزو پس از پیروزی ۲–۰ تیمش در کِیشیناو، از هوادارانی گلایه کرده بود که در جریان بازی شعارهایی با مضمون اعتراض و تمسخر سر دادند؛ اما لا روسا معتقد است چنین واکنش‌هایی در فوتبال طبیعی است و مربی تیم ملی نباید از آن دلخور شود.

او در گفت‌وگویی که Football Italia آن را منتشر کرده، گفت: «همه ما باید متحد باشیم تا ایتالیا به جام جهانی برسد؛ اما تمسخر و فریادهای تماشاگران هم می‌تواند انگیزه‌ای برای تیم باشد. تا زمانی که اعتراض هواداران به رفتار خشونت‌آمیز منجر نشود، نمی‌توان آن را افراطی دانست. نباید به هواداری که اعتراض می‌کند بگوییم "شرم بر تو". بلکه باید از او تشکر کنیم، چون این واکنش از عشق و دلبستگی‌اش به تیم ملی نشأت می‌گیرد.»

تیم ملی ایتالیا پس از انجام هفت دیدار، با ۱۸ امتیاز در رتبه دوم گروه I قرار دارد و سه امتیاز با نروژ صدرنشین فاصله دارد. این نتیجه‌ها باعث شده فشار روی گتوزو و تیمش افزایش یابد؛ فشاری که واکنش‌های گوناگونی از سوی هواداران و مسئولان را به همراه داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ