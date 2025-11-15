انتقاد تند از گتوزو بعد از پیروزی مهم ایتالیا!
سیاستمدار ایتالیایی گتوزو را بهخاطر انتقاد از هواداران سرزنش کرد.
به گزارش ایلنا، اینیاتسیو لا روسا، سیاستمدار شناختهشده ایتالیایی، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور جنارو گتوزو را بهدلیل اعتراض به شعارهای منفی هواداران در دیدار مقدماتی جام جهانی مقابل مولداوی مورد انتقاد قرار داد.
گتوزو پس از پیروزی ۲–۰ تیمش در کِیشیناو، از هوادارانی گلایه کرده بود که در جریان بازی شعارهایی با مضمون اعتراض و تمسخر سر دادند؛ اما لا روسا معتقد است چنین واکنشهایی در فوتبال طبیعی است و مربی تیم ملی نباید از آن دلخور شود.
او در گفتوگویی که Football Italia آن را منتشر کرده، گفت: «همه ما باید متحد باشیم تا ایتالیا به جام جهانی برسد؛ اما تمسخر و فریادهای تماشاگران هم میتواند انگیزهای برای تیم باشد. تا زمانی که اعتراض هواداران به رفتار خشونتآمیز منجر نشود، نمیتوان آن را افراطی دانست. نباید به هواداری که اعتراض میکند بگوییم "شرم بر تو". بلکه باید از او تشکر کنیم، چون این واکنش از عشق و دلبستگیاش به تیم ملی نشأت میگیرد.»
تیم ملی ایتالیا پس از انجام هفت دیدار، با ۱۸ امتیاز در رتبه دوم گروه I قرار دارد و سه امتیاز با نروژ صدرنشین فاصله دارد. این نتیجهها باعث شده فشار روی گتوزو و تیمش افزایش یابد؛ فشاری که واکنشهای گوناگونی از سوی هواداران و مسئولان را به همراه داشته است.