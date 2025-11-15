توخل: تا زمانی که لیاقت نداشته باشم، سرود ملی انگلیس را نمیخوانم
توماس توخل، سرمربی آلمانی تیم ملی انگلیس، میگوید شاید در جام جهانی ۲۰۲۶ سرود ملی انگلیس را بخواند، اما معتقد است باید با نتایج و عملکردش ابتدا «حق خواندن» این سرود را بهدست بیاورد.
به گزارش ایلنا، توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، در آستانه ادامه رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد که احتمال دارد در آینده سرود ملی انگلیس را همراه با بازیکنان بخواند، اما تنها زمانی که احساس کند «این حق را بهدست آورده است».
توخل که سال گذشته جانشین گرت ساوتگیت شد، پس از انتصابش با موجی از مخالفتها روبهرو بود. بسیاری از چهرههای فوتبال انگلیس معتقد بودند تیم ملی باید مربی بریتانیایی داشته باشد. با این حال، نتایج اخیر سهشیرها ورق را برگردانده و توخل حالا میگوید ممکن است بهزودی همراه هواداران سرود ملی را همخوانی کند.
او در نشست خبری روز جمعه گفت:«این حق را باید با نتایج، کار درست، ساختن یک گروه متحد و جلب اعتماد شما، بازیکنان و هواداران بهدست بیاورم. وقتی همه حس کنند من تبدیل به بخشی از فرهنگ و هویت تیم شدهام، شاید بگویند: “وقتشه که بخونی، تو یکی از خودمون هستی.”»
وقتی از توخل پرسیده شد آیا همین حالا این حق را بهدست آورده است، او با لبخند پاسخ داد:«فکر میکنید الان وقتش رسیده؟ باید دربارهاش فکر کنم.» مربی آلمانی همچنین درباره احتمال خواندن سرود ملی در جام جهانی تأکید کرد:«شاید… باید ببینیم.»
توخل پس از دیدار برابر صربستان گفت:«بازی سختی بود. آنها همهچیز ما را میدانستند، اما ما هیچ شناختی از آنها نداشتیم. نیمه اول عالی بود و میتوانستیم بیشتر گل بزنیم. در نیمه دوم کمی در پرس مشکل داشتیم اما تیم برای حفظ کلینشیت تلاش فوقالعادهای کرد.»