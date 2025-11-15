بیفوما-اورونوف، شاید کابوس تراکتور در جام حذفی!

به گزارش ایلنا، مهم‌ترین تصمیم اوسمار ویه‌را در دیدار برابر استقلال خوزستان، استفاده همزمان از دو مهره خارجی خط حمله یعنی بیفوما و اورونوف بود؛ تصمیمی که کاملاً جواب داد. بیفوما با ارسال تماشایی‌اش پایه‌گذار گل اول شد و اورونوف نیز چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفت اما بدشانسی اجازه نداد نام او در فهرست گلزنان قرار بگیرد.

جدا از این عملکرد، درخشش بی‌نظیر اورونوف در تیم ملی ازبکستان برابر مصر و دبل استثنایی او که تیتر رسانه‌های آسیایی شد، انگیزه و انرژی خاصی به بیفوما نیز منتقل کرده است و تحسین او را نیز برانگیخته است. وینگر-مهاجم کنگویی پرسپولیس می‌تواند یک زوج خطرناک در خط حمله سرخ‌ها با اورونوف بسازد.

هواداران پرسپولیس امیدوارند این دو بازیکن بدون مشکل و مصدومیت، برای دیدار فوق‌العاده حساس جام حذفی برابر تراکتور در ورزشگاه یادگار آماده باشند؛ دیداری که حضور همزمان بیفوما و اورونوف می‌تواند برگ برنده اوسمار باشد.

این روزها بیفوما با همان لبخند همیشگی‌اش تمرین می‌کند و به نظر می‌رسد می‌تواند به روزهای افت و کم‌فروغش در پرسپولیس پایان دهد و به یک خرید کارآمد برای تیم تبدیل بشود.

انتهای پیام/