ستاره سابق استقلال در شرایط پیچیده و عجیب با پیراهن قرمز!

به گزارش ایلنا، بعد از اتفاقاتی که در استقلال برای مهرداد محمدی افتاد و مصدومیت این بازیکن باعث شد تا در بازگشت با پیشنهادی برای ادامه همکاری و حضور دوباره در اردوی آبی‌ها مواجه نشود، او در سومین چالش جذاب لیگ برتری خود اینبار پیراهن تراکتور را بر تن کرده است.

مهرداد که تجربه بازی در سپاهان را نیز در کارنامه دارد، با انتخابی پرماجرا راهی اردوگاه دراگان اسکوچیچ شد؛ مربی سختگیری که نشان داده تنها در صورتی به بازیکنانش اعتماد دارد که آنها در بالاترین حد آمادگی قرار داشته باشند.

مصدومیت قدیمی اما در ابتدای ماجرا کار را برای مهرداد محمدی سخت کرد اما اکنون رفته رفته اوضاع به سمتی که او از امیدواری بالاتری برای نمایش در ترکیب تراکتور برخوردار شود، پیش می‎رود.

او که در بالاترین حد تشنگی برای حضور در ترکیب تراکتور قرار دارد و در انتظار اعتماد دراگان اسکوچیچ است تا فرصت بازی به دست بیاورد. مهرداد که پتانسیل حضور در پست وینگر چپ و راست و همچنین مهاجم را داراست، در تیمی که از حیث در اختیار داشتن وینگر در لیگ برتر این فصل کاملا غنی است، کار دشواری البته پیش رو خواهد داشت. او البته طبق شنیده‌ها از تمرین این تیم، کاملا با روحیه مهیای بازگشتی دوباره است و برای شروع دوباره لیگ که به واسطه تقویم فشرده‌اش تا فروردین ماه بدون تعطیلی پیش خواهد رفت، لحظه شماری می‌کند.

مهرداد شاید این روزها بیش از هر زمانی بهتر است میلاد محمدی را هدف قرار دهد؛ میلاد نیز در ابتدای فصل شرایط مناسبی را حتی در پرسپولیس نداشت و تیم ملی را نیز از دست داده بود اما خیلی زود شرایط را تغییر داده و حتی بار دیگر به اردوی تیم ملی نیز راه یافته است. همه در تبریز منتظر این هستند تا مهرداد هم ورژن آماده خود را بار دیگر به رخ بکشد.

انتهای پیام/