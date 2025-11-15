رکورد منفی تیم ملی بعد از یک سال شکسته شد!

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی موفق به کسب پیروزی در ضربات پنالتی مقابل کیپ‌ورد شد و به فینال تورنمنت چهار جانبه العین صعود کرد که جدا از برد سخت در این بازی، اتفاق ویژه‌ای برای تیمِ تحت هدایت قلعه‌نویی رخ داد و شاگردان او پس از مدت‌ها توانستند برای دومین بازی متوالی گلی دریافت نکنند.

ملی‌پوشان فوتبال ایران پس از اینکه در سه مسابقه ابتدایی در دور سوم مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 مقابل قرقیزستان، امارات و ازبکستان گلی دریافت نکردند و دو پیروزی متوالی و یک مساوی داشتند، دیگر نتوانستند در دو بازی پیاپی دروازه‌شان را بسته نگه دارند و در حضور گلرهای مختلف موفق به انجام این کار نشدند ولی این روند در جدال با کیپ‌ورد پایان یافت و شاگردان قلعه‌نویی در کنار برد در ضربات پنالتی، به دومین کلین‌شیت متوالی رسیدند.

تیم ملی ایران پس از دیدار هفته سوم مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل ازبکستان که تساوی بدون گل را به همراه داشت، در 7 بازی پیاپی در این رقابت‌ها، 4 دیدار در تورنمنت کافا و یک دیدار تدارکاتی مقابل روسیه، نتوانستند در دو مسابقه متوالی کلین‌شیت کنند ولی این روند پس از گذشت 13 ماه به پایان رسید.

شاگردان قلعه‌نویی پس از پیروزی دو بر صفر مقابل تیم ملی تانزانیا که در فیفادی قبل اتفاق افتاد، در نخستین بازی در نوامبر در تورنمنت العین برابر کیپ‌ورد گلی دریافت نکردند تا مشخص شود نمایش تیم ایران در فاز دفاعی نسبت به گذشته بهبود نسبی داشته و توانسته از روند دریافت گل‌های متوالی خارج شود.

ملی‌پوشان فوتبال ایران که در آخرین تقابل با ازبکستان در فینال تورنمنت کافا در شرایطی که 10 نفره بودند، در وقت‌های اضافه یک گل دریافت کردند، این بار به دنبال کلین‌شیت در دیدار پایانی در تورنمنت العین هستند تا مثل سال گذشته در شروع مرحله مقدماتی جام جهانی، در سه بازی پیاپی دروازه خود را بسته نگه دارند.

