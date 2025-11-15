پیشبینی ادامه حضور پپ در منچسترسیتی
گواردیولا هنوز بهترین و تاکتیکهایش از آرتتا جلوتر است
در حالیکه گزارشهایی از احتمال جدایی زودهنگام پپ گواردیولا از منچسترسیتی منتشر شده، یکی از ستارههای پیشین این باشگاه تأکید کرد سرمربی اسپانیایی قراردادش را تا ۲۰۲۷ ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، گمانهزنیها درباره احتمال خروج زودهنگام پپ گواردیولا از منچسترسیتی بار دیگر شدت گرفته است. مربی اسپانیایی که پایان سال گذشته قراردادش را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرده بود، چند ماه پیش در مصاحبهای با GQ Hype اذعان کرد پس از پایان دورهاش در سیتی «قطعاً استراحت خواهد کرد» و نیاز دارد مدتی روی خود تمرکز کند.
گواردیولا، با وجود شوخیهای گاهبهگاه درباره زمان پایان دوران مربیگریاش، تأکید کرده که تمرکز اصلیاش موفقیت در فصل جاری است:«هنوز انرژی لازم را دارم تا فصلی بهتر از سال گذشته بسازیم. کار ناتمام زیاد داریم و همین انگیزه من را حفظ میکند.»
در هفتههای اخیر، روزنامه تایمز گزارش داده بود سرمربی سیتی ممکن است پایان فصل جاری از تیم جدا شود. اما پلدیکوف، بازیکن پیشین منچسترسیتی، این احتمال را بعید میداند و معتقد است گواردیولا همچنان با انگیزه و شور اولیه کار میکند.
دیکوف گفت:«او برای دو سال دیگر قرارداد دارد و من مطمئنم هر دو سال را میماند. از نظر انرژی و جاهطلبی هیچ تفاوتی با روز اول حضورش ندارد. پپ محیطی میسازد که کل باشگاه -بازیکنان، کارکنان و فضای تمرین- در بهترین حالت خود کار کنند.»
این بازیکن پیشین همچنین معتقد است گواردیولا همچنان نسبت به میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، از نظر تاکتیکی برتر است؛ حتی با وجود اینکه توپچیها چهار امتیاز بالاتر از سیتی قرار دارند.
او افزود:«از نظر من، پپ همچنان بهترین مربی دنیاست. بازی مقابل لیورپول یک شاهکار تاکتیکی بود. او در میانه میدان تغییرات ظریفی ایجاد کرد و لیورپول نمیتوانست بفهمد چگونه در مرکز زمین کمتعداد شده است. این نشان میدهد که پپ هنوز هم در اوج است و برنامههای متفاوتی برای شرایط مختلف دارد: چه بازیسازی از عقب، چه ارسال بلند برای هالند.»
دیکوف تأکید کرد سیتیِ گواردیولا همواره در حال پیشرفت است و همین موضوع احتمال جدایی زودهنگام او را کمرنگ میکند. با وجود شایعات، نشانهها حاکی از آن است که گواردیولا هنوز «انرژی لازم» برای ادامه کار در اتحاد را دارد و یک فصل رقابتی دیگر با منچسترسیتی را هدف گرفته است.