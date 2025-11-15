به گزارش ایلنا، اوتابک شکوروف پس از پیروزی ازبکستان مقابل مصر و صعود به فینال، درباره عملکرد تیم صحبت کرد. این بازیکن مدعی بود که داور اماراتی تمایل داشته تا مصر در بازی فینال به مصاف ایران برود.

او گفت: «برد خوبی به دست آوردیم و به فینال رسیدیم. تیم مصر بسیار قدرتمند است و ما هم متناسب با آن‌ها بازی سطح بالایی ارائه کردیم. چنین مسابقاتی پیش از جام جهانی برای ما بهترین نوع آماده‌سازی است. لازم است با رقبای آفریقایی و تیم‌های سایر قاره‌ها بیشتر بازی کنیم، چون مشخص نیست در جام جهانی با چه تیم‌هایی روبه‌رو می‌شویم. این بازی برای ما تجربه‌ای ارزشمند بود و فکر می‌کنم هواداران را خوشحال کردیم. حالا باید در فینال با ایران بازی کنیم و تمام تلاش‌مان را برای قهرمانی به کار بگیریم.»

او درباره آماده‌سازی تیم برای بازی تهاجمی‌تر برابر مصر گفت: «از زمان آغاز اردو، مربیان طی چهار روز پیاپی برای ما توضیح می‌دادند که مصر چگونه بازی می‌کند. گل‌هایی هم که زدیم حاصل کار کادرفنی بود. مربیان چندین راه‌حل برای مهار حریف، پرس مناسب و خروج درست در موقعیت‌های یک‌به‌یک با دروازه‌بان ارائه داده بودند. فکر می‌کنم حداقل بخشی از برنامه‌های آن‌ها را در زمین اجرا کردیم و همین باعث شد به پیروزی برسیم.»

شکوروف در پایان درباره قضاوت داور و اینکه به نظر می رسید داوران دوست داشتند بازی ایران و مصر را در فینال برگزار کنند، گفت: «به ما هم همین حس دست داد که داوران بیشتر تمایل داشتند فینال میان ایران و مصر برگزار شود. احساس می‌کردیم کمی جانب‌دارانه سوت می‌زنند، اما با وجود همه این مسائل، خداوند پیروزی را نصیب‌مان کرد.»

