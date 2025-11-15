کاپیتان تیم ملی در بازی دوستانه تیم بلژیکی!
علیرضا جهانبخش دور از تیم ملی تلاش میکند خود را به فرم ایدهآل نزدیک کند.
به گزارش ایلنا، علیرضا جهانبخش برخلاف اردوهای گذشته این بار دور از لیست نفرات امیر قلعهنویی بود و هماهنگی این سرمربی با همتای خود در تیم دندر بلژیک موجب شد تا کاپیتان تیم ملی ایران به تورنمنت العین اضافه نشود و روند آمادگی خود را در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی باشگاهی دنبال کند.
جهانبخش که در تابستان گذشته باشگاه خود را مشخص نکرد و در ماههای اخیر بهعنوان بازیکن آزاد محسوب میشد، دو هفته قبل با دندر بلژیک قرارداد بست و در یک مسابقه ژوپیر لیگ هم به میدان رفت، اما دوری از شرایط تمرینی در کنار باشگاه، کاری کرد تا طبق هماهنگی امیر قلعهنویی با سرمربی این تیم، به اردوی ملی دعوت نشود.
کاپیتان تیم ملی ایران که در دو فیفادی قبل بدون باشگاه در لیست قلعهنویی قرار میگرفت، این بار علیرغم اینکه باشگاه داشت، در بلژیک ماند تا آمادگی بدنی بهتری در تمرینات دندر پیدا کند و با شرایط بهتری ادامهی فصل را پیش ببرد که در فیفادی هم در یک مسابقه تدارکاتی به میدان رفت.
دندر بلژیک ساعاتی قبل از مسابقه تیم ملی ایران مقابل کیپورد در تورنمنت العین، در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم دسته دومی فرانسیس بورینس رفت که علیرضا جهانبخش هم در ترکیب قرار گرفت تا هماهنگی بیشتری با بازیکنان تیم جدیدش پیدا کند.
جهانبخش پس از امضای قرارداد با دندر بلژیک، در سه جلسه تمرینی این تیم حضور یافت و در آخرین مسابقه تیمش قبل از فیفادی در هفته چهاردهم ژوپیر لیگ از دقیقه 69 مقابل تیم زولته وارگم به زمین رفت ولی امیدوار است در ادامه فصل به ترکیب تیمش هم اضافه شود.