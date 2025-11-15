حمایت از بازگشت ستاره سابق به منچستریونایتد
در حالیکه صحبتها درباره احتمال بازگشت دنی ولبک به منچستریونایتد شدت گرفته، کارشناسان بر این باورند که مهاجم باتجربه برایتون قادر است نقش یک رهبر و راهنمای مؤثر برای بنجامین ششکو ایفا کند.
به گزارش ایلنا، عملکرد درخشان دنی ولبک در برایتون باعث شده نام او بار دیگر در فهرست گزینههای نقلوانتقالاتی منچستریونایتد قرار بگیرد. مهاجم ۳۴ ساله که زیر نظر فابین هورزلر دوباره به فرم مناسب رسیده، طی ۱۱ بازی لیگ برتر شش گل به ثمر رسانده و همین موضوع شایعات بازگشت او به الدترافورد را تقویت کرده است.
از سوی دیگر مصدومیت اخیر بنجامین ششکو در دیدار مقابل تاتنهام، نیاز منچستریونایتد به جذب یک مهاجم را در زمستان افزایش داده است. روبن آموریم درباره وضعیت ششکو گفت:«نمیدانم وضعیت چگونه است. مصدومیت زانو همیشه نگرانکننده است. ما به او نیاز داریم تا تیم بهتری باشیم.»
دنی ولبک حالا در شرایطی قرار دارد که طی ۱۷ فصل پیاپی در لیگ برتر موفق به گلزنی شده و شواهد نشان میدهد روند صعودی او ادامه دارد. دون هاچیسون، ملیپوش پیشین اسکاتلند، معتقد است یونایتد نباید نسبت به بازگشت ولبک بیتفاوت باشد.
هاچیسون در گفتوگو با SportCasting اظهار داشت:«این یک انتقال عالی خواهد بود. ولبک میتواند دقیقاً همان نقشی را داشته باشد که جانی اونز پس از بازگشت به یونایتد ایفا کرد؛ یک رهبر در رختکن که هر زمان لازم باشد بازی میکند، روی نیمکت مینشیند و بازیکنان جوانتر را هدایت میکند. او همچنان آماده، موثر و گلزن است و میتواند برای سسکو یک الگوی عالی باشد.»
آلن شیرر نیز با تمجید از بازگشت ولبک به روزهای اوج، معتقد است توخل باید این مهاجم باتجربه را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در نظر داشته باشد. او در گفتوگو با BBC Sport گفت:«در اسامی اخیر توخل گزینههای زیادی برای جانشینی هری کین وجود ندارد. وقتی هر مهاجم انگلیسی در لیگ برتر گل میزند، طبیعی است که درباره او صحبت شود. اگر ولبک به همین روند ادامه دهد و مصدوم نشود، دلیلی برای عدم دعوت او وجود ندارد.»