گفتوگوی یاغی محبوب استقلالیها با جوانان صنعت نفت
مهدی هاشمی نسب با اعضای تیم امید صنعت نفت آبادان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، تیم جوانان صنعت نفت آبادان میزبان یکی از چهره های شناخته شده فوتبال کشور بود. مهدی هاشمی نسب که سابقه بازی در استقلال و پرسپولیس را در کارنامه دارد و محبوبیت خاصی نزد آبیهای تهرانی دارد، در تمرین تیم آبادانی حاضر شد.
او در این اقدام، ضمن دیدار با کادر فنی و بازیکنان تیم جوانان صنعت نفت، دقایقی را با آنها به گفتوگو پرداخت و ضمن بیان بخشی از تجربههای خود، برای آنها آرزوی موفقیت کرد.
هاشمی نسب از بزرگان فوتبال آبادان نیز به حساب میآید و حتی ابتدای فصل جاری به عنوان یکی از اعضای کادر فنی صنعت نفت به تیم بزرگسالان اضافه شد اما پس از مدتی کوتاه ترجیح داد جدا شود.
گفتنی است تیم جوانان صنعت نفت در حال حاضر در لیگ دسته اول جوانان حضور دارد. هدایت این تیم را احمد حمدی اصل بر عهده دارد. ضمن اینکه سجاد مشکلپور بازیکن سابق صنعت نفت و سایپا به همراه مهران معماری دستیاران او هستند.