وضعیت مبهم ستاره تراکتور برای بازی پرسپولیس

به گزارش ایلنا، محمد نادری مدافع تیم تراکتور که در دیدار با گل گهر دچار مصدومیت شد، پس از طی دوران نقاهت کوتاه مدت، در بازی با پرسپولیس به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد تا حملات تیم حریف را کنترل کند و به خصوص بعد از تعویض های کریم باقری اجازه نفوذ به بازیکنان این تیم ندهد.

اما در همان مسابقه نادری دچار مصدومیت شد و از زمین بیرون رفت تا تبدیل به تعویض اجباری دراگان اسکوچیچ شود. پس از آن اسکو بار دیگر به دانیال در پست او بازی داد تا اینکه کار به فیفادی رسید و نادری فرصت این را پیدا کرد تا دوران نقاهت خود را پشت سر بگذارد.

حالا او تقریبا به شرایط مطلوب رسیده و امروز هم در کمپ بنیان دیزل حضور یافت اما تراکتور قصد ریسک روی این بازیکن را ندارد و تلاش میکند تا بهترین تصمیم را برای او اتخاذ کند چرا که سرنوشت این بازیکن در وضعیت فعلی تراکتور از اهمیت زیادی برخوردار است.

نادری که سابقه بازی در پرسپولیس و قهرمانی با این تیم را دارد، در روزهای آینده تست خواهد شد تا در خصوص شرایط او برای بازی پرسپولیس تصمیم گیری شود.

انتهای پیام/