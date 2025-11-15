خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قضاوت داوران ایرانی در جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا

قضاوت داوران ایرانی در جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا
کد خبر : 1714182
لینک کوتاه کپی شد.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا سه نماینده از ایران بازی‌های جام ملت های زیر 23 سال آسیا 2026 – عربستان را قضاوت می کنند.

به گزارش ایلنا، مسابقات جام ملت‌های زیر ۲۳ آسیا 2026 – عربستان از 16 تا 24 ژانویه (17 دی تا 5 بهمن) به میزبانی عربستان در ریاض برگزار می‌شود. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، علی احمدی و فرهاد فرهادپور به عنوان کمک‌های وی برای قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شده‌اند.

همچنین حامد مومنی به عنوان مسئول هماهنگ کننده این رقابتها انتخاب شده است.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال امید کشورمان در گروه C با تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و لبنان به رقابت می‌پردازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ