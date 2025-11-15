به گزارش ایلنا، مسابقات جام ملت‌های زیر ۲۳ آسیا 2026 – عربستان از 16 تا 24 ژانویه (17 دی تا 5 بهمن) به میزبانی عربستان در ریاض برگزار می‌شود. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، علی احمدی و فرهاد فرهادپور به عنوان کمک‌های وی برای قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شده‌اند.

همچنین حامد مومنی به عنوان مسئول هماهنگ کننده این رقابتها انتخاب شده است.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال امید کشورمان در گروه C با تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و لبنان به رقابت می‌پردازد.

