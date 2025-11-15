خبرگزاری کار ایران
نمایش امیدوارکننده دفاع چپ پرسپولیس در تیم ملی

کد خبر : 1714166
میلاد محمدی به عنوان یار تعویضی وارد ترکیب تیم ملی شد و نمایش خوبی داشت.

به گزارش ایلنا، میلاد محمدی پس از دعوت دوباره به تیم ملی ایران که پس از مسابقه تدارکاتی مقابل روسیه در فیفادی گذشته اتفاق افتاد، در دیدار دوستانه برابر تانزانیا 90 دقیقه در زمین بود و عملکرد مطمئنی داشت، اما دو روز قبل در جدال با کیپ‌ورد به‌عنوان یار جانشین به زمین رفت که دوباره عملکرد خوبی ارائه داد تا نشان بدهد می‌تواند دوباره گزینه جدی برای دفاع چپ تیم ملی باشد.

قلعه‌نویی که در این فیفادی مدافعان چپی مثل سید ابوالفضل رزاق‌پور و سید ابوالفضل جلالی را دعوت نکرده و محمد نادری را هم به دلیل مصدومیت در دسترس نداشته، فقط میلاد محمدی را به‌عنوان بازیکن تخصصی در این پست به اردو فراخواند ولی با این وجود در دیدار با کیپ‌ورد از علی نعمتی در ترکیب بهره برد و میلاد را به‌عنوان یار جانشین استفاده کرد.

محمدی از دقیقه 71 دیدار مقابل کیپ‌ورد جای علی نعمتی را در سمت چپ خط دفاعی گرفت تا شکل هجومی‌تر به بازی تیم ملی ایران بدهد و سه دقیقه پس از ورود به زمین هم نزدیک بود روی پاس بلند شجاع خلیل‌زاده و ضربه پشت سر مهدی طارمی گلزنی کند که ضربه سر او را وزینیا با خروج از دروازه در اختیار گرفت.

مدافع چپ پرسپولیس که در هفته‌های اخیر دوباره جایگاهش در ترکیب قرمزها به دست آورده، حالا در تلاش برای بازگشت به جمع 11 نفر اصلی تیم ملی است و می‌خواهد به دورانِ قبل از بازی با قطر در مرحله مقدماتی جام جهانی برگردد که همواره انتخاب اول در این پست بود.

