در ادامه برنامه آماده‌سازی برای جام ملت‌های آسیا استرالیا؛

تیم ملی فوتبال بانوان به مصاف ازبکستان می‌رود

تیم ملی فوتبال بانوان به مصاف ازبکستان می‌رود
تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در پنجره بازی‌های ملی (فیفادی) در آذر ماه راهی تاشکند می شود.

به گزارش ایلنا، شاگردان مرضیه جعفری در راستای آماده‌سازی برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ - استرالیا در چارچوب فیفادی دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال بانوان ازبکستان برگزار می کنند.

به همین منظور تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان از 6 تا 13 آذر به تاشکند سفر می کند و در روزهای 8 و 11آذر به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان می رود.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در فیفادی اکتبر نیز با حضور در تورنمنت سه جانبه هند، برابر تیم‌های هند و نپال به میدان رفت و با ارائه عملکردی درخشان، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد.

