به گزارش ایلنا، شاگردان مرضیه جعفری در راستای آماده‌سازی برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ - استرالیا در چارچوب فیفادی دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال بانوان ازبکستان برگزار می کنند.

به همین منظور تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان از 6 تا 13 آذر به تاشکند سفر می کند و در روزهای 8 و 11آذر به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان می رود.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در فیفادی اکتبر نیز با حضور در تورنمنت سه جانبه هند، برابر تیم‌های هند و نپال به میدان رفت و با ارائه عملکردی درخشان، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد.

