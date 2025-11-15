بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض؛
پیروزی خوش روش در گام نخست مقابل بحرین
نخستین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض از صبح امروز(شنبه ۲۴ آبان ماه ) در ورزشگاه فیصل آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، در وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو علی خوشروش به عنوان اولین نمیانده کشورمان در نخستین مبارزه با هوگو قرمز به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت.
خوش رو در نخستین گام موفق شد نماینده بحرین را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود.
نماینده کشورمان در دور بعد باید با «نجم الدین قاسیم خوجیف»از ازبکستان مبارزه کند.
هدایت تیم ملی برعهده مجد افلاکی است.