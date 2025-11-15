خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی‌های کشورهای اسلامی - ریاض؛

پیروزی خوش روش در گام نخست مقابل بحرین

پیروزی خوش روش در گام نخست مقابل بحرین
کد خبر : 1714149
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین روز از مسابقات تکواندو‌ در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض از صبح امروز(شنبه ۲۴ آبان ماه ) در ورزشگاه فیصل آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، در وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو علی خوش‌روش به عنوان اولین نمیانده کشورمان در نخستین مبارزه با هوگو قرمز به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت.

خوش رو در نخستین گام موفق شد نماینده بحرین را با نتیجه دو بر صفر  شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود.

نماینده کشورمان در دور بعد باید با «نجم الدین قاسیم خوجیف»‌از ازبکستان مبارزه کند.

هدایت تیم ملی برعهده مجد افلاکی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ