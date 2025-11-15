پیروزی خوش روش در گام نخست مقابل بحرین

به گزارش ایلنا، در وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو علی خوش‌روش به عنوان اولین نمیانده کشورمان در نخستین مبارزه با هوگو قرمز به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت.

خوش رو در نخستین گام موفق شد نماینده بحرین را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود.

نماینده کشورمان در دور بعد باید با «نجم الدین قاسیم خوجیف»‌از ازبکستان مبارزه کند.

هدایت تیم ملی برعهده مجد افلاکی است.

انتهای پیام/