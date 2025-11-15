خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۸ آبان استارت لیگ برتر ساحلی ۱۴۰۴

۲۸ آبان استارت لیگ برتر ساحلی ۱۴۰۴
کد خبر : 1714141
لینک کوتاه کپی شد.

پنجمین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی از روز چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم آغاز می‌شود.

 به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از روز چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز می‌شود:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز می‌شود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیم‌ها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص می‌گردد.

رنکینگ تیم ها در هفته اول مجموع امتیاز رتبه باشگاه در لیگ برتر سال قبل و رنکینگ دو بازیکن که بالاترین رنکینگ را در آن تیم دارند. (۳۶۵ روز گذشته از تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴)

بر اساس اعلام کمیته ساحلی هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک به میزبان باشگاه پاس آق قلا پیگیری خواهد شد که ورود تیم‌های روز چهارشنبه ۲۸ آبان است و مسابقات روزهای ۲۹ آبان تا یکم آذر برگزار می‌شود.

همچنین شهرداری مراغه میزبان هفته نخست این رقابت‌ها در گروه دوم است و تیم‌ها روز سه‌شنبه ۲۷ آبان وارد خواهند شد و مسابقات در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آبان پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ