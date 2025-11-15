۲۸ آبان استارت لیگ برتر ساحلی ۱۴۰۴
پنجمین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی از روز چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از روز چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز میشود:
گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا
گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان
مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز میشود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیمها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص میگردد.
رنکینگ تیم ها در هفته اول مجموع امتیاز رتبه باشگاه در لیگ برتر سال قبل و رنکینگ دو بازیکن که بالاترین رنکینگ را در آن تیم دارند. (۳۶۵ روز گذشته از تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴)
بر اساس اعلام کمیته ساحلی هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک به میزبان باشگاه پاس آق قلا پیگیری خواهد شد که ورود تیمهای روز چهارشنبه ۲۸ آبان است و مسابقات روزهای ۲۹ آبان تا یکم آذر برگزار میشود.
همچنین شهرداری مراغه میزبان هفته نخست این رقابتها در گروه دوم است و تیمها روز سهشنبه ۲۷ آبان وارد خواهند شد و مسابقات در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آبان پیگیری میشود.