ستاره مدنظر پرسپولیس به تمرینات برگشت

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش رسمی باشگاه لِخ پوزنان، علی قلی‌زاده، وینگر ایرانی این تیم، پس از حدود سه ماه دوری از میادین به صورت کامل به تمرینات بازگشته است. این بازیکن که از اواسط مرداد تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، اکنون طبق برنامه بازتوانی خود در شرایط خوبی قرار دارد و آماده بازگشت به ترکیب تیم است.

قلی‌زاده نیمه شهریورماه جراحی کرده بود و قرار بود حدود سه ماه از بازی‌ها دور بماند. حالا باشگاه اعلام کرده که او به طور کامل تمرین می‌کند و اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، از روز دوشنبه در تمرینات اصلی تیم حضور خواهد داشت. مربی بدنساز لِخ، کارول کیکوت، با بیان اینکه «این هفته مقدمه‌ای برای تمرینات کامل است» تأکید کرد که وضعیت جسمانی قلی‌زاده تدریجاً بهبود یافته است.

این بازگشت در زمانی عالی اتفاق می‌افتد؛ زمانی که لِخ پوزنان با چند دیدار مهم پیش‌روست و حضور بال سرعتی ایرانی در ترکیب می‌تواند گزینه‌ای هیجان‌انگیز برای کادرفنی باشد. قلی‌زاده حتی گزینه حضور در اردوهای اخیر تیم ملی ایران بود و با بازگشت به شرایط مسابقه‌ای، می‌تواند جایگاه خود را در برنامه‌های بلندمدت نیز تثبیت کند.

به نظر می‌رسد هواداران لِخ و همچنین فوتبال‌دوستان ایرانی، با دیدن بازگشت قلی‌زاده خوشحال شده‌اند و فصل تازه‌ای از همکاری این بازیکن با باشگاه لهستانی در پیش خواهد بود.

