خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاره مدنظر پرسپولیس به تمرینات برگشت

ستاره مدنظر پرسپولیس به تمرینات برگشت
کد خبر : 1714131
لینک کوتاه کپی شد.

وینگر ایرانی لِخ پوزنان که در نقل و انتقالات گذشته مورد توجه پرسپولیس بوده همراه تیمش به تمرین بازگشت و آماده حضور در ترکیب است.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش رسمی باشگاه لِخ پوزنان، علی قلی‌زاده، وینگر ایرانی این تیم، پس از حدود سه ماه دوری از میادین به صورت کامل به تمرینات بازگشته است. این بازیکن که از اواسط مرداد تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، اکنون طبق برنامه بازتوانی خود در شرایط خوبی قرار دارد و آماده بازگشت به ترکیب تیم است.

قلی‌زاده نیمه شهریورماه جراحی کرده بود و قرار بود حدود سه ماه از بازی‌ها دور بماند. حالا باشگاه اعلام کرده که او به طور کامل تمرین می‌کند و اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، از روز دوشنبه در تمرینات اصلی تیم حضور خواهد داشت. مربی بدنساز لِخ، کارول کیکوت، با بیان اینکه «این هفته مقدمه‌ای برای تمرینات کامل است» تأکید کرد که وضعیت جسمانی قلی‌زاده تدریجاً بهبود یافته است.

این بازگشت در زمانی عالی اتفاق می‌افتد؛ زمانی که لِخ پوزنان با چند دیدار مهم پیش‌روست و حضور بال سرعتی ایرانی در ترکیب می‌تواند گزینه‌ای هیجان‌انگیز برای کادرفنی باشد. قلی‌زاده حتی گزینه حضور در اردوهای اخیر تیم ملی ایران بود و با بازگشت به شرایط مسابقه‌ای، می‌تواند جایگاه خود را در برنامه‌های بلندمدت نیز تثبیت کند.

به نظر می‌رسد هواداران لِخ و همچنین فوتبال‌دوستان ایرانی، با دیدن بازگشت قلی‌زاده خوشحال شده‌اند و فصل تازه‌ای از همکاری این بازیکن با باشگاه لهستانی در پیش خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ