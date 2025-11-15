تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان محل بازی های کشورهای اسلامی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:

٥٧-على مومنى (مازندران)

٦٥ -رحمان عموزاد (مازندران)

٧٤- یونس امامى (تهران)

٨٦-کامران قاسم پور (مازندران)

٩٧-امیر على آذرپیرا (تهران)

١٢٥- امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: مهدى تقوى- احسان امینی - فرید دژم خوى - فرشید قبادى

دکتر بدنساز: آقا على قاسم نیان

ماساژور: سجاد امیرى

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنج شنبه 29 آبان ماه:

ساعت 10:30 تا 16:30: مسابقات مقدماتی اوزان 57 و 65 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت 19 تا 20: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه 30 آبان ماه:

ساعت 10:30 تا 15:30: مسابقات مقدماتی اوزان 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت 16 تا 18: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

