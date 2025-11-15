هلند ۱ - ۱ لهستان؛ هلند با نگرانی راهی بازی آخر شد

به گزارش ایلنا، دیدار هلند و لهستان در ورشو با خلق یک موقعیت جدی برای میزبان در همان دقایق ابتدایی آغاز شد. زالفسکی در دقیقه دوم پس از ارسال خطرناک از جناح راست، در محوطه شش‌قدم فرصت گل‌زنی داشت اما توپ را به بیرون زد تا هلند از دریافت گلی زودهنگام بگریزد. این هشدار اولیه نمادی از روندی بود که در بخش زیادی از نیمه نخست تکرار شد؛ شکاف‌های دفاعی، تأخیر در بازگشت و فضایی که بازیکنان لهستان با سرعت از آن بهره می‌بردند.

لهستان در دقیقه ۴۳ به برتری رسید. ارسال عمقی روبرت لواندوفسکی ساختار دفاعی هلند را بر هم زد و کامینسکی با ضربه‌ای دقیق از بین پاهای فربروخن توپ را وارد دروازه کرد. این گل واکنش عصبی رونالد کومان، سرمربی هلند، را به همراه داشت و نشان داد که نیمه نخست مطابق انتظار نارنجی‌ها پیش نرفته است.

نیمه دوم اما با واکنش سریع هلند آغاز شد. تنها دو دقیقه پس از شروع، ضربه سر مالن دروازه‌بان لهستان را مجبور به دفع کرد و ممفیس دپای با استفاده از توپ برگشتی پنجاه‌وپنجمین گل ملی خود را به ثمر رساند تا بازی به تساوی کشیده شود. با وجود افزایش فشار هلند، کندی در گردش توپ و نبود نفوذ مؤثر از جناحین مانع ایجاد موقعیت‌های جدی شد.

در دقایق پایانی، لهستان خطرناک‌تر ظاهر شد و خروج به‌موقع فربروخن در دقیقه ۸۲ مانع از گل دوم میزبان شد. تعویض‌های کومان تا حدی نظم تیمی هلند را بهبود بخشید اما نتوانست کیفیت ابتدایی بازی را بازگرداند.

این تساوی با وجود اینکه جایگاه هلند را در صدر جدول تهدید نکرد، یادآوری دیگری از ضرورت رفع مشکلات تکرارشونده در لحظه‌های انتقال بود. هلند اکنون با ۱۷ امتیاز صدرنشین گروه است و لهستان با ۱۴ امتیاز تعقیب می‌کند. نارنجی‌ها در صورت پیروزی در بازی پایانی مقابل لیتوانی، صعود خود را قطعی خواهند کرد.

