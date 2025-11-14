با حذف عجیب مصر: ایران حریف ازبکستان شد

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای تورنمنت العین، تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و مصر امروز (جمعه) از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر ازبکستان خاتمه یافت.

اوستون ارونوف در دقایق ۴ و ۴۳ هر دو گل ازبک‌ها را وارد دروازه مصر کرد تا تیمش بدون دردسر راهی دیدار نهایی شود.

با این نتیجه، ازبکستان بار دیگر رقیب ایران در فینال خواهد بود و تقابل موردانتظار با مصر و محمد صلاح شکل نخواهد گرفت.

تیم ملی فوتبال ایران نیز شب گذشته در دیداری سخت توانست کیپ‌وِرد را در ضربات پنالتی شکست دهد و به فینال برسد.

برنامه ادامه مسابقات به این ترتیب اعلام شده است:

دیدار رده‌بندی: مصر – کیپ‌وِرد، ۲۶ آبان

دیدار فینال: ایران – ازبکستان، ۲۷ آبان، ورزشگاه هزاء بن زائد العین

