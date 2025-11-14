اورونوف در حد لیونل مسی علیه محمد صلاح
با حذف عجیب مصر: ایران حریف ازبکستان شد
ستاره ازبکستانی پرسپولیس با نمایشی خیرهکننده حذف مصر و همتیمیهای محمد صلاح را رقم زد تا رقیب ایران در فینال تورنمنت العین شوند.
به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای تورنمنت العین، تیمهای ملی فوتبال ازبکستان و مصر امروز (جمعه) از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر ازبکستان خاتمه یافت.
اوستون ارونوف در دقایق ۴ و ۴۳ هر دو گل ازبکها را وارد دروازه مصر کرد تا تیمش بدون دردسر راهی دیدار نهایی شود.
با این نتیجه، ازبکستان بار دیگر رقیب ایران در فینال خواهد بود و تقابل موردانتظار با مصر و محمد صلاح شکل نخواهد گرفت.
تیم ملی فوتبال ایران نیز شب گذشته در دیداری سخت توانست کیپوِرد را در ضربات پنالتی شکست دهد و به فینال برسد.
برنامه ادامه مسابقات به این ترتیب اعلام شده است:
دیدار ردهبندی: مصر – کیپوِرد، ۲۶ آبان
دیدار فینال: ایران – ازبکستان، ۲۷ آبان، ورزشگاه هزاء بن زائد العین