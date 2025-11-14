پایان بدون مدال تیراندازی ایران در قهرمانی جهان مصر

به گزارش ایلنا، در هفتمین روز مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مصر، هانیه رستمیان در فینال تپانچه ۲۵ متر زنان به میدان رفت و در نهایت با قرار گرفتن در رتبه ششم از دستیابی به مدال بازماند. او پیش‌تر در مرحله مقدماتی با مجموع ۵۸۷ امتیاز در بخش‌های دقت و سرعت، جایگاه چهارم را کسب کرده و به فینال راه یافته بود.

در همین ماده، مینا قربانی با ۵۶۲ امتیاز در رده هفتاد و پنجم و گلنوش سبقت‌الهی با ۵۶۰ امتیاز در رده هفتاد و ششم قرار گرفتند. تیم سه‌نفره ایران در مجموع ۱۷۰۹ امتیاز کسب کرد و در جایگاه دوازدهم ایستاد.

رقابت‌های امسال برای تیراندازی ایران بدون مدال به پایان رسید. رستمیان تنها ورزشکاری بود که در دو ماده تپانچه ۱۰ متر بادی و تپانچه ۲۵ متر به فینال رسید و به ترتیب پنجم و ششم شد. همچنین تیم میکس تپانچه بادی با ترکیب رستمیان و وحید گلخندان در جایگاه چهارم قرار گرفت، اما سایر نمایندگان ایران نتوانستند به مرحله نهایی صعود کنند.

