پیروزی نساجی در روز توقف سایپا/ ببرهای مازندران یکه تازی می کنند

پیروزی نساجی در روز توقف سایپا/ ببرهای مازندران یکه تازی می کنند
دیدارهای هفته دوازدهم لیگ آزادگان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، هفته دوازدهم لیگ آزادگان امروز (جمعه ۲۳ آبان) پیگیری شد و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به مصاف حریفان خود رفتند که  نتایج زیر رقم خورده است:

*بعثت کرمانشاه که در این هفته میزبان تیم مس شهربابک بود، با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و نماینده کرمان موفق شد با تک گل امید سام‌کن سه امتیاز مهمی را به دست آورد و با ۱۹ امتیاز موقتا در رده دوم قرار بگیرد.

*مس کرمان با تک گل وحید نامداری در خانه از سد رقیب سرسختش عبور کرد تا با روحیه خوبی آماده مصاف با سپاهان در جام حذفی شود. 

*نساجی مازندران نیز در ادامه یکه‌تازی‌های خود در لیگ دسته اول، این هفته با پیروزی یک بر صفر مقابل مس سونگون به امتیاز ۳۰ رسید و با فاصله زیادی صدرنشین است. تک گل این بازی را محمد سلطانی مهر در دقیقه ۷۴ به ثمر رساند. 

*در یکی دیگر از دیدارهای این هفته نیروی زمینی که در خانه پذیرای نفت و گاز گچساران بود با نتیجه ۲ بر یک حریفش را شکست داد. 

*نود ارومیه در این هفته موفق شد مقابل شهرداری نوشهر با تک گل محمدطاهر امینی در دقیقه یک و حفظ برتری تا دقیقه ۹۰، به سه امتیاز حساسی دست پیدا کند. 

*سایپا که در این هفته به دنبال پیروزی و حضور در رده دوم جدول بود، در خانه مقابل پارس جنوبی جم با نتیجه ۲ بر ۲ متوقف شد و به یک امتیاز بسنده کرد. 

*پالایش نفت و آریو اسلامشهر نیز در این هفته به تساوی یک بر یک رضایت دادند. در این دیدار پیمان رنجبری با پیراهن پالایش نفت و ابراهیم صالحی با پیراهن آریو گلزنی کردند. 

*صنعت نفت آبادان که به دنبال تثبیت حضور خود در جمع مدعیان بود، در این هفته با برتری یک گله مقابل فرد البرز ۱۸ امتیازی شد و در رده چهارم جای گرفت. 

