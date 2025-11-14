خبرگزاری کار ایران
دو نقره برای موی‌تای زنان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی

دو نقره برای موی‌تای زنان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی
مرحله پایانی رقابت‌های موی‌تای بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض برگزار شد و دو نماینده تیم ملی زنان ایران در اوزان مختلف به مدال نقره دست یافتند.

به گزارش ایلنا،  در نخستین مبارزه فینال، فرشته حسن‌زاده، نماینده وزن ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم تیم ملی موی‌تای زنان ایران، روبه‌روی حریف خود از مراکش قرار گرفت. او با امتیاز ۳۰ بر ۲۷ نتیجه را واگذار کرد و در نهایت عنوان نایب‌قهرمانی این وزن را به دست آورد.

در ادامه رقابت‌ها، زهرا اکبری در وزن ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم مقابل حریف ترکیه‌ای خود به میدان رفت. این مبارزه نیز بسیار نزدیک دنبال شد و اکبری با اختلاف یک امتیاز و نتیجه ۲۹ بر ۲۸ شکست خورد و به نشان نقره رسید.

تیم ملی موی‌تای زنان ایران با کسب این دو نقره، کار خود را در روز پایانی رقابت‌ها ادامه می‌دهد.

