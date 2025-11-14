دیدار تمرینی پرسپولیس و گل گهر با تعویض نامحدود

به گزارش ایلنا، این مسابقه در حالی برگزار می‌شود که زمین شماره سه استادیوم آزادی اخیراً عملیات نوسازی را پشت سر گذاشته است. در ترکیب تیم‌ها، مهدی تیکدری از گل گهر و شش بازیکن ملی پرسپولیس به همراه مارکو باکیچ حضور نخواهند داشت.

با توافق دو تیم، تعداد تعویض‌ها در این دیدار نامحدود خواهد بود تا مربیان، اوسمار و تارتار، فرصت داشته باشند همه بازیکنان خود را ارزیابی کنند.

پرسپولیس در ادامه آماده‌سازی برای دیدار مقابل تراکتور است و گل گهر نیز خود را برای جدال با شناورسازی قشم که هدایت آن برعهده فرشاد پیوس است، آماده می‌کند.

