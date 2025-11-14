ورود تیم ملی فوتسال بانوان ایران به محل برگزاری جام جهانی

خبرگزاری کار ایران
تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از سفر از دبی به مانیل، وارد محل برگزاری نخستین دوره جام جهانی شد و نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان فوتسال بانوان ایران پس از استقرار در محل اقامت و استراحت کوتاه، از ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵ به وقت محلی امروز نخستین تمرین خود را برگزار کردند.

در این جلسه تمرینی، کادر فنی برنامه‌های ریکاوری، حرکات کششی، تمرینات با توپ و مرور سبک بازی مدنظر را در دستور کار قرار داد تا بازیکنان برای بازی‌های مرحله گروهی آماده‌تر شوند.

با برگزاری این تمرین، تیم ایران تلاش می‌کند با آمادگی کامل وارد مسابقات شود و در نخستین دوره جام جهانی فوتسال بانوان، عملکرد قابل قبولی ارائه دهد.

