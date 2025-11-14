تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران وارد کیش شد
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران پس از سه روز حضور در مرکز ملی فوتبال، امروز با استقبال مسئولان هیات فوتبال کیش وارد جزیره شد تا ادامه اردوی آمادهسازی خود پیش از رقابتهای گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا را برگزار کند.
به گزارش ایلنا، نوجوانان ایران تا روز سهشنبه ۲۷ آبان در کیش تمرینات خود را ادامه خواهند داد و پس از بازگشت کوتاه به تهران، عازم احمدآباد هند خواهند شد تا در رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا حضور یابند.
جدول دیدارهای تیم ملی نوجوانان در مرحله مقدماتی به شرح زیر است:
دوشنبه ۳ آذر (۲۴ نوامبر): چین تایپه – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)
چهارشنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر): ایران – لبنان، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)
جمعه ۷ آذر (۲۸ نوامبر): فلسطین – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)
یکشنبه ۹ آذر (۳۰ نوامبر): ایران – هند، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ تهران)
ملیپوشان نوجوان ایران امیدوارند با تمرینات منظم و آمادهسازی در کیش، در این رقابتها عملکرد موفقی داشته باشند و ضمن ارائه بازیهای قدرتمند، جایگاه خود را در قاره آسیا تثبیت کنند.