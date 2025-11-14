خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران وارد کیش شد

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران وارد کیش شد
کد خبر : 1713958
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران پس از سه روز حضور در مرکز ملی فوتبال، امروز با استقبال مسئولان هیات فوتبال کیش وارد جزیره شد تا ادامه اردوی آماده‌سازی خود پیش از رقابت‌های گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا را برگزار کند.

به گزارش ایلنا،  نوجوانان ایران تا روز سه‌شنبه ۲۷ آبان در کیش تمرینات خود را ادامه خواهند داد و پس از بازگشت کوتاه به تهران، عازم احمدآباد هند خواهند شد تا در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا حضور یابند.

جدول دیدارهای تیم ملی نوجوانان در مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

دوشنبه ۳ آذر (۲۴ نوامبر): چین تایپه – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)

چهارشنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر): ایران – لبنان، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)

جمعه ۷ آذر (۲۸ نوامبر): فلسطین – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)

یکشنبه ۹ آذر (۳۰ نوامبر): ایران – هند، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ تهران)

ملی‌پوشان نوجوان ایران امیدوارند با تمرینات منظم و آماده‌سازی در کیش، در این رقابت‌ها عملکرد موفقی داشته باشند و ضمن ارائه بازی‌های قدرتمند، جایگاه خود را در قاره آسیا تثبیت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ