تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران وارد کیش شد

به گزارش ایلنا، نوجوانان ایران تا روز سه‌شنبه ۲۷ آبان در کیش تمرینات خود را ادامه خواهند داد و پس از بازگشت کوتاه به تهران، عازم احمدآباد هند خواهند شد تا در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا حضور یابند.

جدول دیدارهای تیم ملی نوجوانان در مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

دوشنبه ۳ آذر (۲۴ نوامبر): چین تایپه – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)

چهارشنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر): ایران – لبنان، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)

جمعه ۷ آذر (۲۸ نوامبر): فلسطین – ایران، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ تهران)

یکشنبه ۹ آذر (۳۰ نوامبر): ایران – هند، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ تهران)

ملی‌پوشان نوجوان ایران امیدوارند با تمرینات منظم و آماده‌سازی در کیش، در این رقابت‌ها عملکرد موفقی داشته باشند و ضمن ارائه بازی‌های قدرتمند، جایگاه خود را در قاره آسیا تثبیت کنند.

