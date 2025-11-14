تمرین نهایی تیم ملی امید ایران پیش از دیدار حساس مقابل قرقیزستان

به گزارش ایلنا، شاگردان امیدرضا روانخواه، سرمربی تیم ملی امید ایران، امروز جمعه از ساعت ۱۵ به وقت محلی در استادیوم موراس یونایتد شهر ماناس به تمرین پرداختند. این تمرین، آخرین جلسه آماده‌سازی قبل از دیدار با تیم میزبان بود و بازیکنان پس از گرم کردن، برنامه‌های فنی و تاکتیکی کادر فنی را مرور کردند.

ملی‌پوشان ایران پیش از این در نخستین دیدار تورنمنت، با نتیجه ۲ بر صفر مقابل روسیه شکست خوردند. از سوی دیگر، تیم قرقیزستان در دیدار افتتاحیه خود موفق شد با نتیجه ۲ بر یک بحرین را شکست دهد و تورنمنت را با پیروزی آغاز کند.

دیدار دو تیم فردا از ساعت ۱۹ به وقت محلی (۱۶:۳۰ به وقت تهران) برگزار خواهد شد و تیم ایران امیدوار است با ارائه یک عملکرد منسجم، نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها را کسب کند.

انتهای پیام/