پیروزی ایران مقابل ژاپن در مسابقات فوتبال قطع عضو قهرمانی آسیا
تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران با کسب پیروزی یک بر صفر مقابل ژاپن، جواز حضور در فینال مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابتهای فوتبال قطع عضو قهرمانی آسیا، ملیپوشان ایران با ارائه نمایشی مقتدرانه موفق شدند تیم ژاپن را با نتیجه یک بر صفر شکست دهند و به مرحله فینال صعود کنند.
دیدار نهایی این رقابتها فردا شنبه برگزار خواهد شد. زمان برگزاری فینال ساعت ۱۵:۳۰ به وقت جاکارتا و ساعت ۱۲:۰۰ به وقت تهران تعیین شده است و ورزشگاه مادایا در شهر جاکارتا میزبان این مسابقه خواهد بود.
تیم ملی ایران با این نتیجه، امیدوار است پس از صعود مقتدرانه به فینال، قهرمانی آسیا را از آن خود کند.