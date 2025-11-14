دبیر: در عربستان برای یک هدف میجنگیم
دبیر با تاکید بر نقش همیشگی کشتی در ارتقای جایگاه کاروان ایران در رویدادهای بینالمللی، از لزوم اتحاد ملیپوشان در مسابقات پیشرو سخن گفت و اعلام کرد با درخواست وزیر ورزش در کنار تیمهای ملی حضور خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، علیرضا دبیر در جمع اعضای تیم ملی کشتی با اشاره به جایگاه این رشته در تاریخ ورزش ایران اظهار کرد: کشتی همواره در المپیک و بازیهای آسیایی نقش مهمی در افزایش جایگاه کاروان ایران داشته و بار اصلی را بر دوش کشیده است. او ابراز امیدواری کرد ملیپوشان در رقابتهای پیشرو نیز همان روند موفقیتآمیز را تکرار کنند.
وی با اشاره به جلسه اخیر خود با وزیر ورزش و جوانان گفت: قرار نبود در این مسابقات حاضر شوم، اما نظر آقای دکتر دنیامالی این بود که حتما کنار تیم باشم و بر همین اساس همراه ملیپوشان حضور خواهم داشت.
دبیر در ادامه با بیان اینکه صحبتهایش همواره کلی و در راستای مسئولیتهای سازمانی است، افزود: نظرات خود را صریح مطرح میکنم و قبل از همه امیدوارم خودم به آنچه میگویم عمل کنم. برداشتهای متفاوتی که برخی افراد دارند، مشکل من نیست.
او با انتقاد از حواشی فضای مجازی، خطاب به ملیپوشان گفت: زندگی در فضای مجازی قهرمان نمیسازد. متأسفانه برخی زمان زیادی را صرف انتشار مطالب میکنند. شما باید در دنیای واقعی رشد کنید و تواناییهای خود را نشان دهید.
دبیر در بخش دیگری از صحبتهایش درباره برنامههای پیشرو عنوان کرد: به احتمال زیاد، بجز مدالآوران بزرگسال جهان، سایر کشتیگیران باید در مسابقات قهرمانی کشور حاضر شوند. موضوع معافیت مدالآوران بازیهای کشورهای اسلامی نیز نیازمند بررسی است.
وی با تاکید بر اهمیت نتایج پیشرو افزود: با تمام توان مبارزه کنید و برای کسب مدال طلا تلاش کنید تا جایگاه کاروان ایران در رقابتها ارتقا یابد.
دبیر در پایان خاطرنشان کرد: در عربستان باید یک تیم متحد باشید. از نظر روحی و روانی به هم انرژی بدهید و برای یک هدف مشترک بجنگید؛ هدفی که چیزی جز کسب مدال طلا و برافراشتهشدن پرچم ایران نیست.